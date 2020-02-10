زوج أنغام يشكك في حقيقة طلاق أصالة وطارق العريان

في تصريح صادم له، شكك الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم زوج النجمة أنغام، بحقيقة طلاق المطربة اصالة من زوجها المخرج طارق العريان.



ولفت أن بعض العلاقات الأسرية تحتاج لفترة استراحة، واضعا ما حصل مع أصالة في هذا الاطار.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، قائلا: معرفش بكرة في إيه، والدنيا صغيرة جدا ومحدش عارف مين حيبقى مع مين بكرة ومين ممكن يرجع لمين، فلازم أحاسب على كلامي جدا، لأن ممكن بكرة نتجمع كلنا في صورة واحدة وشكلنا حيبقى وحش قوي لو قلنا كلام وحش في حق بعض.

وتابع مؤكدا أن الانفصال ليس خبرا سيئا ولكن من الممكن أن يكون بداية جديدة "بين نفس الطرفين" وفرصة لإعادة بناء البيت بقواعد وأسس أفضل.

وأكد أن تعاونه مع اصالة في أغنيتها الأخيرة "جابوا سيرته" كان قبل صدور تصريحاتها بحق أنغام، ولكنه كرجل محترف يفصل بين حياته الشخصية وبين عمله كموزع موسيقي قام بتنفيذ الأغنية بعد انتشار تصريحات أصالة، ولكن حاليا لا يوجد تواصل بينهما ولا اتفاق على أغنيات جديدة مرجعا السبب لانشغاله بالتعاون مع نانسي عجرم وشيرين عبد الوهاب وأنغام في ألبومات جديدة.

أحمد إبراهيم: لو في خصومة مينفعش تكون بمبدأ "إذا خاصم فجر"

وتابع: مش شايف أن كان في خصومة أصلا، وحتى لو كان في خصومة مينفعش تكون بمبدأ "إذا خاصم فجر".

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أضاف: أنه راعى طوال الفترة الماضية الا يتحدث بسوء عن أي شخص، وقال: أنا بحترم الناس كلها حتى الذين يرون أن هناك خلاف وكنت أنتظر أن يكون الحوار في إطار العائلة.

وهتم قائلا: احنا في مصر بنراعي العيش والملح جدا وفي اسرار لو كشفتها ممكن تكون محرجة جدا.

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