وائل كفوري يستعد للزواج والعروس ليست جيسيكا عازار

أكدت محطة mtv أن الفنّان وائل كفوري يعيش قصة حب قد تتكلل بالزواج.



وكان وائل قد غادر لبنان مع فريق عمله قبيل رأس السنة لإحياء ليلة العيد في لوس أنجلوس على أن يعود إلى بيروت لمدة شهر، ثمّ ينطلق منها في أوائل شهر فبراير إلى المكسيك وبعدها إلى جولة كندية أميركية فنية يحيي من ضمنها حفلة عيد العشاق في ميامي، إلا أنه لم يعد إلى بيروت وفضل البقاء مع حبيبته التي تقيم هناك.

وأكد مصدر قريب من وائل للمحطة أن زواجه أصبح قريبا جدا.

وكان كفوري ألغى عودته بعد رأس السنة إلى بيروت بينما عاد مدير أعماله ادي غانم وفريق العمل، أما هو فبَقِيَ، وفق المصدر، برفقة الحبيبة يتجول من ولاية إلى أخرى.



أما عن الحبيبة، فاكتفى المصدر بالقول إنّها “سيدة مجتمع من عائلة مخمليّة وتتمتع بذكاء وثقافة عالية وجمال وهي من أصول لبنانيّة” وأن وائل أخذ القرار والزواج سيتم هذا العام.

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