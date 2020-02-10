هيفاء وهبي توضح حقيقة مشاركتها في مسلسل نبيلة عبيد ونادية الجندي في رمضان

نشرت مواقع إلكترونية أخبارا عن انضمام الفنانة هيفاء وهبي إلى قائمة ضيوف شرف مسلسل "نساء من ذهب" من بطولة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، الذي يتم تصويره حاليا في بيروت،.



هيفاء سارعت إلى الرد عبر حسابها على تويتر فأشارت إلى أن الخبر "حلو" لكنه غير صحيح. وقالت إن كل ما تردد عن مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل "نساء من ذهب" مجرد شائعات.

وكانت الفنانة نبيلة عبيد أعلنت عن استضافة نجم كبير كضيف شرف في كل حلقة من مسلسل "نساء من ذهب" مؤكدة أن العمل سيعرض كحلقات منفصلة، ويتم تصويره حاليا في بيروت لمدة أسبوعين، ثم سينتقل فريق العمل إلى القاهرة فور اكتمال بناء الديكورات لتصوير المشاهد الداخلية تمهيدا لعرضه على شبكة قنوات MBC بماراثون دراما رمضان 2020.

مسلسل "نساء من ذهب" بطولة نادية الجندى، نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، انجى على وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، وأحمد أبو زيد، من إخراج وائل إحسان، ومن إنتاج صادق الصباح.

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يذكر ان هيفاء تصور دورها في مسلسل " أسود فاتح" الذي سيعرض ايضا على شاشة MBC في رمضان.

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