رامي جمال بعد نجاح كليب «سقفة»: إن شاء الله هتعافى من مرض البهاق نهائياً

أكد الفنان رامي جمال أن نجوم الفن والرياضة الذين شاركوا في تقديم أغنيته الجديدة «سقف»، لم يتقاضوا أجراً على مشاركتهم، ولكن فور علمهم أن الأغنية لرامي جمال سارعوا إلى المشاركة فيها، قائلاً: «بعد مظاهرة الحب دي إن شاء الله هخف قريباً من مرض البهاق نهائياً».

وأضاف رامي جمال خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، أن معظم الفنانين خاصة الكبار منهم الذين شاركوا في الأغنية، لم تربطه بهم علاقة قوية من قبل، لكنه هاتف كل واحد منهم ولم يجد رفضاً من أي واحد منهم.

وأشار رامي جمال إلى أن مدة تصوير الكليب تخطت شهراً ونصف الشهر؛ بسبب صعوبة جمع النجوم الذين شاركوا في الكليب في لوكيشن واحد، وتابع قائلاً: «كل ما أشوف الكليب ده بعرف إني مش لوحدي، وإن الأيام اللي عدت دي ربنا عوضني بالكليب ده».

شاهدي الفيديو :

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شاهدي الأغنية :