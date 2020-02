تعرف إلى القائمة الكاملة لجوائز حفل الأوسكار

انتهى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ92 لعام 2020، المقام في مدينة كاليفورنيا الذي شهد حضوراً كبيراً من كبار نجوم الفن في العالم، كما حظي باهتمام جماهيري ضخم من محبي السينما العالمية من أرجاء العالم كافة.

وإليكم القائمة الكاملة لجوائز الحفل لعام 2020:

رينيه زيلويجر تفوز بجائزة أفضل ممثلة في حفل الأوسكار 2020

أفضل فيلم:

Parasite

أفضل مخرج:

بونج جون هو عن فيلم «Parasite»

أفضل ممثل رئيسي:

خواكين فينيكس عن فيلم «Joker»

أفضل ممثلة رئيسية:

رينيه زيلويجر عن فيلم «Judy»

أفضل ممثل مساعد:

براد بيت عن فيلم «Once Upon A Time In Hollywood»

أفضل ممثلة مساعدة:

لورا ديرن عن فيلم «Marriage story»

أفضل سيناريو أصلي:

Parasite

أفضل سيناريو مقتبس:

Jojo Rabbit

أفضل فيلم رسوم متحركة:

Toy Story 4

أفضل فيلم أجنبي بلغة غير إنجليزية:

Parasite

Advertisements

أفضل فيلم وثائقي:

American Factory

أفضل فيلم وثائقي قصير:

(Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl

أفضل فيلم قصير حي:

The Neighbors’ Window

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير:

Hair Love

أفضل موسيقى أصلية:

Joker

أفضل أغنية في فيلم:

أغنية «I'm Gonna love me again” من فيلم «Rocketman»

أفضل تعديل صوتي:

Ford v Ferrari

أفضل خلط أصوات:

1917

أفضل تصميم إنتاج:

Once Upon a Time in Hollywood

أفضل تصوير سينمائي:

1917

أفضل مكياج وشعر:

Bombshell

أفضل تصميم أزياء:

Little Women

أفضل مونتاج:

Ford v Ferrari

أفضل مؤثرات بصرية:

1917

وحضر الحفل الكثير من نجوم هوليود بينهم: خواكين فينيكس، وآدم درايفر، وأنتونيو بانديراس، وكريستيان بيل، وليوناردو دي كابريو، وبراد بيت، وإيدي مورفي، وآل باتشينو، وروبرت دي نيرو، وماهر شالا علي، ومارتن سكورسيزي، وسام مينديز، ونيكول كيدمان، وسكارليت جوهانسون، وسيرشا رونان، وتشارليز ثيرون، ومارجوت روبي، وتوم هانكس ورينيه زيلويجر، وغيرهم.

ومن المعروف أن جائزة الأكاديمية تُعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة الأوسكار، تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة، ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم.