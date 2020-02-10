تعرف إلى القائمة الكاملة لجوائز حفل الأوسكار

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انتهى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ92 لعام 2020، المقام في مدينة كاليفورنيا الذي شهد حضوراً كبيراً من كبار نجوم الفن في العالم، كما حظي باهتمام جماهيري ضخم من محبي السينما العالمية من أرجاء العالم كافة.
وإليكم القائمة الكاملة لجوائز الحفل لعام 2020:
رينيه زيلويجر تفوز بجائزة أفضل ممثلة في حفل الأوسكار 2020
أفضل فيلم:
Parasite
أفضل مخرج:
بونج جون هو عن فيلم «Parasite»
أفضل ممثل رئيسي:
خواكين فينيكس عن فيلم «Joker»
أفضل ممثلة رئيسية:
رينيه زيلويجر عن فيلم «Judy»
أفضل ممثل مساعد:
براد بيت عن فيلم «Once Upon A Time In Hollywood»
أفضل ممثلة مساعدة:
لورا ديرن عن فيلم «Marriage story»
أفضل سيناريو أصلي:
Parasite
أفضل سيناريو مقتبس:
Jojo Rabbit
أفضل فيلم رسوم متحركة:
Toy Story 4
أفضل فيلم أجنبي بلغة غير إنجليزية:
Parasite
أفضل فيلم وثائقي:
American Factory
أفضل فيلم وثائقي قصير:
(Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl
أفضل فيلم قصير حي:
The Neighbors’ Window
أفضل فيلم رسوم متحركة قصير:
Hair Love
أفضل موسيقى أصلية:
Joker
أفضل أغنية في فيلم:
أغنية «I'm Gonna love me again” من فيلم «Rocketman»
أفضل تعديل صوتي:
Ford v Ferrari
أفضل خلط أصوات:
1917
أفضل تصميم إنتاج:
Once Upon a Time in Hollywood
أفضل تصوير سينمائي:
1917
أفضل مكياج وشعر:
Bombshell
أفضل تصميم أزياء:
Little Women
أفضل مونتاج:
Ford v Ferrari
أفضل مؤثرات بصرية:
1917
وحضر الحفل الكثير من نجوم هوليود بينهم: خواكين فينيكس، وآدم درايفر، وأنتونيو بانديراس، وكريستيان بيل، وليوناردو دي كابريو، وبراد بيت، وإيدي مورفي، وآل باتشينو، وروبرت دي نيرو، وماهر شالا علي، ومارتن سكورسيزي، وسام مينديز، ونيكول كيدمان، وسكارليت جوهانسون، وسيرشا رونان، وتشارليز ثيرون، ومارجوت روبي، وتوم هانكس ورينيه زيلويجر، وغيرهم.
ومن المعروف أن جائزة الأكاديمية تُعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة الأوسكار، تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة، ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم.
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