صور نايل نصار وابنة بيل جيتس تشعل السوشيال ميديا

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صور من حفل خطوبة جنيفر جيتس، ابنة بيل جيتس، على الشاب المصري نايل نصار، وحققت الصور رواجاً كبيراً، خصوصاً أن بعضها حمل الكثير من الرومانسية.

وكانت جنيفر جيتس قد أعلنت من قبل موافقتها على طلب الزواج الذي تقدم به زميلها في الجامعة، الفارس نايل نصار، وأبدت سعادتها لذلك.

وكان الثنائي قد نشر كل منهما، من قبل، بعض الصور التي تجمعهما معاً عبر «إنستقرام»، وكتب نايل تعليقاً على الصور: «قالت نعم! أشعر وكأنني الرجل الأكثر حظاً والأكثر سعادة في العالم الآن.. جين، أنتِ كل شيء كان يمكنني تمنيه، وأكثر من ذلك.. لا أستطيع الانتظار حتى نكبر معاً في هذه الرحلة المُسماة بالحياة، وببساطة لا يمكنني تخيل حياتي بدونك بعد الآن.. أحبك أكثر مما يمكنك تخيله، وأشكرك على جعل كل يوم أشبه بالحلم بالنسبة لي».

وردت جنيفر على تعليقه بقولها: «نايل نصار، أنت فريد من نوعك.. لقد سحرتني تماماً خلال نهاية الأسبوع الماضي.. لا أستطيع الانتظار لقضاء باقي حياتنا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب معاً.. نعم للمرة المليون..».

Advertisements

نايل نصار شاب مصري، من محافظة المنوفية، لأبوين مصريين، وعاش طفولته في الكويت مع والديه، ثم انتقل إلى كاليفورنيا في عام 2009، وهو يجيد تحدث 4 لغات؛ هي: العربية، الإنكليزية، الفرنسية، والألمانية، ودرس الاقتصاد والإدارة في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، وتخرج فيها عام 2013.

وبحسب «بي بي سي»، لا يعرف حجم الثروة التي يمتلكها نايل، بخلاف الجوائز المالية التي حصل عليها من خلال مسابقات الفروسية.

لكن بعض الصحف الأمريكية قدّرت ثروته بنحو 75 مليون دولار، وهي نتاج شراكته في مؤسسة CWD المتخصصة في مجال الفروسية، إضافة لثروة أسرته.