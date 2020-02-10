رضوى الشربيني توجه رسالة للآباء : ” بناتكم مش بيعة وشروة “

كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 03:53 مساءً - وجهت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” رسالة خلال حلقة برنامجها ” هي وبس ” المذاع على قناة ” cbc سفرة ” إلى الآباء الذين يقومون بتزويج بناتهم في سن مبكرة أو استغلالهم بالزواج من رجال أغنياء فيما يشبه الصفقة أو من الأهالي التي تطلب طلبات كثيرة من الشباب دون مراعاة لظروفهم أو الأوضاع الحالية .

واستشهدت رضوى الشربيني بقصة حقيقية حول هذا الأمر لفتاة تزوجت بعد اختيار والدها زوجا غنيا لها صارفا نظره عن الأخلاق والشخصية .. لتنتهي هذه التجربة نهاية قاسية حيث كان زوجها يقوم بخيانتها ويعتدي عليها وفي النهاية طلقها بعد أن تنازلت له عن كل حقوقها .

فقالت : ” كل أب بيستفاد إيه لما يجوز بنته جوازة عدلة بالشقة الفلانية والمبلغ الفلاني وتتضرب وتتخان .. بناتكم مش بيعة وشروة للرجالة اللي بيتجوزوهم ” .

وتابعت : ” ما تتساهلوا .. مش بقولك ارمي بنتك في الشارع أو أي واحد عايز يتجوزها اديهاله فيه أصول وشروط وعادات وتقاليد ” .

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وأضافت : ” الفلوس مش الأمان .. الأمان هو الراجل الصالح أو الشاب المحترم .. إحنا بقينا في عصر مبقاش فيه جواز لأن الرجالة من ناحية مبقتش عايزة تتجوز ومن ناحية تانية الآباء بيحطوا شروط غريبة وصعبة مقابل جواز بناتهم ” .