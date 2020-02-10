حمادة هلال : ” مش عارف أعمل إيه .. أنا مرعوب “

كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 03:53 مساءً - نشر الفنان المصري ” حمادة هلال ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو طريف من خلال خاصية الإستوري يداعب به جمهوره ويستغيث بهم .

حيث ظهر حمادة هلال في مقطع الفيديو من منزله ويشكو من اكتشافه لوجود فأر في غرفة نومه .. فقال : ” لسه خارج من الحمام جري زي ما أنتم شايفين .. اكتشفت إن في أوضة نومى فيه فأر ” .

وتابع : ” مش عارف أعمل إيه .. وأنا مش خايف أنا مرعوب .. ما تتفضلوا معانا .. مفيش أى طريقة يا جماعة الفار مش واكل معاه مصيدة ولا لزق ولا بتاع الذبذبات اللي بيقولو عليه ده ” .