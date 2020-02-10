رئيس كوريا الجنوبية يهنئ صنّاع "باراسايت" بعد فوزه بالأوسكار

هنَّأ الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، الإثنين، فريق عمل فيلم "باراسايت" (الطفيلي) على فوزه بـ4 جوائز أوسكار، بينها أفضل فيلم.







ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن الرئيس القول في رسالته إن فوز الفيلم بهذه الجوائز جعل المواطنين يشعرون بالفخر والشجاعة، وذلك في الوقت الذي يحاولون فيه مواجهة التحديات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد.





وقال جاي إن، إنّ حكومته سوف تدعم صناع السينما الكوريين الجنوبيين لكي ينتجوا أفلاماً تطلق العنان للخيال دون قلق.





وأضاف: "(باراسايت) أثّر في الكثير من المشاهدين حول العالم بقصة تبرز النموذج الكوري، كما أثبت قدرته للعالم من خلال إخراج وحوار وموسيقى وفن وأداء تمثيلي مميز".





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وأشاد الرئيس الكوري الجنوبي بالرسالة "العظيمة والجديدة" للفيلم، وقال: "(باراسايت) جعلنا ندرك تأثير وقوة الأفلام"، مشيراً إلى أنه يتطلع للمشاريع المستقبلية للمخرج بونج وطاقم العمل.

مشاعر الفخر التي سادت كوريا الجنوبية دفعت أحد عشاق السينما للدعوة إلى إعلان هذا اليوم عيداً وطنياً للاحتفال بهذه النتيجة التاريخية.





وأحبط فيلم "باراسايت" كل التكهنات خصوصاً تلك التي أطلقها أشخاص راهنوا على أن أكاديمية جوائز الأوسكار التي تواجه انتقادات دائمة على خلفية نقص التنوع في خياراتها، لن تسلّم يوماً أي جائزة لفيلم آسيوي مترجم إلى الإنجليزية.

وكتب أحد محبي السينما عبر "تويتر": "أنا أبكي من شدة التأثر، أشعر بالفخر الشديد ببونج جون هو، من المذهل أن نسمع خطاب شكر باللغة الكورية"، وكتب مستخدم آخر مازحاً: "ألا يجب أن نعلن يوم عطلة لهذه المناسبة؟".





ونشر السفير الأمريكي في سيول، هاري هاريس، تغريدة عبر "تويتر" جاء فيها: "يا للروعة! تهاني للمخرج بونج ولفريق (باراسايت) ولسينما الجمهورية الكورية"، مرفقاً رسالته بصورة لطبق "جاباجوري" الكوري الجنوبي الذي يظهر في الفيلم.

فيلم "باراسايت"، الذي أخرجه بونج جون هو، حاز على جوائز أوسكار أفضل فيلم وأفضل فيلم روائي طويل وأفضل مخرج وأفضل نص أصلي، ويعد أول فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية يحصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم.



