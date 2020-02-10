القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عشرات النجوم زينوا حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020 في نسخته الـ92 التي أقيمت في هوليوود، فجر الإثنين، وشهدت عددا من اللقطات الطريفة والغريبة التي عبرت عن سعادة الفائزين بالجائزة الأثمن في عالم السينما.
وتستعرض "العين الإخبارية" مجموعة من اللقطات التي فضحت جنون بعض الفنانين وصناع السينما الأشهر في العالم، بينما سلطت بعض الصور الضوء على علاقة بعض النجوم ببعضهم، وأخرى خلدت لحظات سعادة الفائزين ودلال نجمات الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 لقطة خلدت سعادة وجنون نجوم الأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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