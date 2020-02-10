15 لقطة خلدت سعادة وجنون نجوم الأوسكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عشرات النجوم زينوا حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020 في نسخته الـ92 التي أقيمت في هوليوود، فجر الإثنين، وشهدت عددا من اللقطات الطريفة والغريبة التي عبرت عن سعادة الفائزين بالجائزة الأثمن في عالم السينما.

وتستعرض "العين الإخبارية" مجموعة من اللقطات التي فضحت جنون بعض الفنانين وصناع السينما الأشهر في العالم، بينما سلطت بعض الصور الضوء على علاقة بعض النجوم ببعضهم، وأخرى خلدت لحظات سعادة الفائزين ودلال نجمات الفن.





























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