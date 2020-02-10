هايدي موسى تكشف بدايتها الفنية ببرنامج “صاحبة السعادة” الاثنين

تحل مساء اليوم المطربة هايدي موسى ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة”، تقديم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عبر قناة DMC، في تمام الساعة الـ11 مساءً.

وتكشف هايدي، خلال أحداث الحلقة المقرر عرضها مساء اليوم، كواليس دخولها مجال الغناء وبدايتها الفنية، هذا إلى جانب الحديث عن الأشخاص الذين دعموها و ساندوها في بدايتها الفنية.

كما يتطرق الحديث إلى الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها، وكيف تغلبت عليها، وصممت على استكمال مشوارها الفني.

يذكر أن هايدي موسى طرحت مؤخرًا كليب أغنية “أنا اتعودت” عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

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اغنية “أنا اتعودت”، من كلمات نادر عبد الله، وتوزيع موسيقى طارق عبد الجابر، وألحان حسين محمود، وتحت قيادة المخرج ناصر فقيه.

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