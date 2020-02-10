نسرين طافش ترقص «سالسا» مع مدربها الجديد

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر موقع «انستجرام»، بمقطع فيديو ترقص فيه سالسا مع أحد الأشخاص.
وعلقت على الفيديو، مدونة: « صباح الجمال والطاقة العالية، أول درس سالسا في مصر، مع أشطر مدرب».
وتفاعل جمهورها مع المنشور بشكل كبير مبدين إعجابهم برشاقة نسرين طافش والتناسق الجسدي الذي تتمتع به .
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