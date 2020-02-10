أنغام تشارك في احتفالات اليوم الوطني الكويتي

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفلاً غنائياً في الكويت، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني الكويتي.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 14 فبراير في نادي الشباب الرياضي بمحافظة الاحمدي، بمشاركة الفنان عبد الله الرويشد، الفنان نبيل شعيل، على أن يكون دخول الحفل بدعوات مجانية غير مخصصة للبيع.
يذكر أن شهر فبراير يسجل العديد من الحفلات الفنية لها حيث تشارك في احتفالات دار الأوبرا المصرية بعيد الحب بتاريخ 12 فبراير، بالإضافة إلى حفلها في الكويت ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير، وذلك يوم الخميس الموافق 20 فبراير.
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