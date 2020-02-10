تفاصيل حفل "أصالة" في التجمع الخامس

القاهرة – لايف ستايل
تحيي الفنانة أصالة حفلاً غنائياً في القاهرة، وذلك ضمن احتفالات عيد الحب على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.
ومن المقرر ان يقام الحفل يوم الخميس 13 فبراير، وتم تقسيم أسعار تذاكر الحفل إلى 3 فئات:
الفئة الاولى بقيمة 1000 جنيه
الفئة الثانية بقيمة 1500 جنيه
الفئة الثالثة بقيمة 2000 جنيه
يذكر أن أصالة قد أحيت الأسبوع الماضي حفلاً غنائياً في الكويت، ضمن احتفالات مهرجان هلا فبراير بمشاركة الفنان ماجد المهندس، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير من محبيها، قدمت لهم أصالة مجموعة من أغانيها أهمها "شامخ" التي لاقت تفاعل كبير من الحضور، وحصلت على أكثر من 9 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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