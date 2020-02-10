عمرو دياب يحيى حفلا بالكويت بعد غياب خمسة أعوام

أعلن النجم عمرو دياب عن تفاصيل حفله المقبل، والذى يعود به للكويت بعد غياب سنوات، ونشر الهضبة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، تفاصيل الحفل والذى يقام يوم 13 فبراير الجاري بأرض المعارض الكويتية.



ويعتبر هذا الحفل هو أول حفل له بعد اطلاق ألبومه الجديد "سهران" والمقرر طرحه في الأسواق يوم 12 من الشهر الجاري ويعود عمرو دياب للحفلات في الكويت بعد غياب 5 سنوات منذ آخر حفلاته في مهرجان هلا فبراير في 2015 ،وأحيا عمرو دياب عدة حفلات جماهيرية كبيرة في الكويت طوال مسيرته، قبل ان ينقطع السنوات الأخيرة ويقرر العودة خلال جولته الغنائية لألبوم "سهران".

وكانت أخر حفلات الهضبة يوم 8 فبراير، فى جدة بالسعودية، حيث تألق وسط حشد جماهيرى كبير، مقدما عدد كبير من أغانيه الجديدة بالإضافة إلى بعض أغانى الألبوم الجديد "سهران" المقرر طرحه 12 فبراير الجاري بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

وفاجأ الهضبة جمهور الحفل بغناء عدد من أغنياته الجديدة، من ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال أيام، كما أطرب الجمهور بعدد من الأغنيات القديمة والحديثة له والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكانت الهيئة العامة للترفيه السعودية والمنظمة للحفل، أعلنت نفاد جميع التذاكر قبل أيام من موعد الحفل، ويعيش الهضبة حالة نشاط فنى كبيرة منذ بداية عام 2020، حيث أحيا حفلا منذ أيام فى ميديا سيتى دبى وسط حضور جماهيرى هو الأضخم بين كل الحفلات التى أقيمت هناك خلال السنوات الأخيرة.

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وكان الهضبة قد كشف عن أحدث أغنياته "عم الطبيب" ، المقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة، ضمن ألبومه الجديد " أنا غير" والذى طرح منه أكثر من 6 أغان كاملة عبر يوتيوب والمنصات الإلكترونية، "عم الطبيب" من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، توزيع رامى سمير.

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