معلومات قدْ لاتعرفها عن طارق الشيخ بعد تصدِّره لجوجل

أصبح المطرب الشعبي طارق الشيخ ضمن الكلمات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل" في مصر، بعدما أقيم عزاء والده مساء أمس السبت بمنطقة الشرابية. كانت بدايتها منذ سنة 1995 بألبوم "اختار لك حل"، ليصدر بعده بعامين ألبوم "يا عيني علينا"، ثم ألبوم "صبرك عليّا" عام 1998، ومع مطلع سنة 2000 أصدر ألبوم "نفسي يا دنيا"، وتلاه بعام ألبوم "على باب الجنَّة"، ثم "عشاق" عام 2003، و"باتمنى لقاك" عام 2004، وأصدر ألبوم "اجرح" 2006 و"راحوا" 2008 ليكون الألبوم الأخير سنة 2009 بعنوان "ندَم عمرك".

وكان من أبرز المطربين حمادة هلال وأحمد العيسوي وسمسم شهاب، ونجل الراحل شعبان عبد الرحيم.

ويقدم إليكم "بوابة الوفد" بعض المعلومات عن طارق الشيخ

- ولد طارق الشيخ في 11 مايو 1972، بحي الشرابية، وتعلَّق بالغناء الشعبي

- المطرب الشعبي أمل الطاير هو المكتشف الأول لطارق الشيخ حيث أعجب بصوته وشجعه على مواصلة الغناء.

- اهتم الشيخ بالأغاني الحزينة والتي تمسَّ المواطن البسيط وتحمِل همَّوهم

- أصدر طارق الشيخ مجموعة من الألبومات

قد يهمك أيضا

حملة تنمر على حمادة هلال تعرف على السبب

تعاون فني بين "اقرأ" وحمادة هلال للمرة الأولى