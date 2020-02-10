شكرا لقرائتكم خبر عن سولاف فواخرجى تنشر أخر تسجيل صوتى ارسلته نادية لطفى لها قبل الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة سولاف فواخرجى أخر تسجيل صوتى للفنانة الراحلة وأيقونة السينما المصرية نادية لطفى، مع صورة تجمع بينهما، عبر صفحتها على "انستجرام"، وتقول الفنانة الراحلة في التسجيل: "اه ياجميلة ياحلوة يانوارة مصر والمنطقة العربية كلها .. من يوم ماجيتى هنا وجودك مراحش من بالنا .. وحشانا وحشانا، ومدام رضا بتعيط وهتتجنن عاوزة تشوفك وتسمع صوتك وحاولى تيجى بأى طريقة وانا ببوسك".

وكتبت سولاف فواخرجى عبر انستجرام، " بصوت الكبيرة نادية لطفي ... كم سأفتقد كل ذاك الحُب في صوتك ولهفتك وسؤالك الدائم عني ... ناديا ، النديّة ... الممطرة والكريمة والسخية بكل ماهو جميل ، معرفتك وحبُّك نعمة من الله اشكره عليها ... استاذة الحب والفن والفكر ، رحمك الله يانوارة القلوب ... شكرا للصديقة والاخت الاعلامية الجزائرية رابحة عشيت لأنك شرفتني بالتعرف على الهرم الذي يدعى نادية لطفي ، وعزائي لك كبيراً لأني ادرك حجم حزنك لرحيلها ومدى حبك واخلاصك لها من عشرات السنين ووقوفك الى جانبها واحتضانها لك أماً وصديقة لك في كل الأوقات.. وعزائي لابنها وعائلتها وللسيدة رضا مساعدتها الوفية، ولكل محبيها

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ورحلت نادية لطفى عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضى بعد صراع مع المرض وتدهور حالتها الصحية فى أيامها الأخيرة، وتم تشييع جنازتها يوم الأربعاء الماضى ودفن جثمانها بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر بينما استقبلت أسرتها العزاء يوم الخميس بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر وحضره العديد من نجوم الفن والاعلام.