فيديو .. " البوصلة " فيلم تسجيلى جديد من المتحدة للخدمات الإعلامية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المتحدة للخدمات الإعلامية عن انتاجها لفيلم تسجيلى جديد يتم إذاعته خلال أيام على قنواتها المختلفة ويحمل الفيلم اسم "البوصلة". وصرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى أن الفيلم يطرح واحد من أهم الموضوعات وهو الإجابة عن السؤال "هل وكيف نجحت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011". والمعروف إن هتاف المتظاهرين آنذاك فى الميادين كان "عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية .. كرامة إنسانية" و لذلك عكفت مجموعة متخصصة على البحث للإعداد لهذا الفيلم التوثيقي بحيث يبرز إنجازات حقيقية ملموسة في تلك المحاور وكيف كان لها الأثرالإيجابى الذى احس به قطاع عريض من المصريين على حياتهم، ويوضح فى الوقت ذاته الأسباب التى منعت من تحقيق كل المطالب على الوجه الأمثل مع بيان مساعى الدولة لتحقيقها فى المستقبل القريب.

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