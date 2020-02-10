شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ما فاتك فى حفل oscar 2020.. أبرزها ضغط توم هانكس ورقص براد بيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش محبي السينما العالمية مع حفل الاوسكار ساعات مختلفة للغاية مع نجوم ونجمات الحفل الذين يتواجدون بالحدث الأهم علي مستوي السينما العالمية، على هامش فعاليات المهرجان تلتقط عدسات الكاميرات العديد من الصور المختلفة لعفوية النجوم والنجمات ونسلط الضوء علي أبرزها خلال السطور التالية.

ضغط توم هانكس

توم هانكس، تمكن من خطف أنظار كافة وسائل الإعلام إليه بداية حفل الاوسكار، حين قام بمجرد دخوله على السجادة الحمراء، بتحية بعض الضباط، ثم دعا أحدهم إلى تحدى "الضغط"، وبالفعل قام الثنائي بمجموعة من حركات الضغط، وسط ضحك وتشجيع الحضور، ثم انتهيا وصافحه توم هانكس.



توم هانكس والضابط



ضغط توم هانكس

جانيل موناي والتوقيع الغريب

التقطت عدسات المصورين المغنية جانيل موناى، وهى توقع باسمها على مؤخرة مصممة الأزياء ساندي بأول، والتي ارتدت بدلة من اللون الأبيض، وحصلت على توقيع أغلب الحضور.



جانيل موناي توقع علي مؤخرة ساندي بول

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رقصة ريجينا كينج وبراد بيت

حالة من الفرح انتابت الحضور بمجرد الإعلان عن تتويج براد بيت بالجائزة، وهو الأمر الذي ظهر جلياً مع ريجينا كينج أثناء رقصها مع براد بيت احتفالا بفوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دورها في فيلم المخرج تارانتينو الذي شارك في بطولته مع النجم ليوناردو دي كابريو.



رقص ريجينا كينج وبراد بيت

فرحة سلمي حايك بصناع فيلم 1917

حالة كبيرة من الفرحة العارمة ظهرت علي عيون سلمي حايك بعد تتويج صناع 1917 بعدة جوائز مثلما ظهر عليها أثناء التقاط الصور معهم عقب حصولهم على الجوائزمباشرة.