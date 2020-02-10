شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تبكي بسبب "الجوكر".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة أحلام الإماراتية عن تأثرها الشديد لدرجة البكاء من خطاب النجم الأمريكي خواكين فينيكس، بعد فوزه بجائزة أوسكار أفضل ممثل، عن دوره في فيلم "الجوكر".

ونشرت أحلام مقطع من خطابه، عبر حسابها على موقع "تويتر"، مصحوبا بتعليق :"دمعت عيني من كلامه، للأسف هؤلاء أصبحوا نادرين".

وقال خواكين فينيكس عقب فوزه بجائزة أوسكار: "ممتن لكل من قدم لي فرصة ثانية، وأظن أن هذا أفضل ما يميزنا، عندما ندعم بعضنا، وليس عندما نتجاهل بعضنا بسبب أخطائنا السابقة، ولكن عندما ندعم بعضنا لنتقدم وعندما نعلم بعضنا، وعندما نقود بعضنا إلى الخلاص، هذا أفضل ما لدى البشرية".

وهنا، تذكر "فينيكس" شقيقه الممثل الراحل، ريفر فينيكس، قائلا بتأثر: "أريد فقط... عندما كان أخي بالسابعة عشر من عمره كتب هذه الكلمات: "اهرع للنجدة بالحب، وسوف يتبعك السلام".

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و فاز منذ ساعات قليلة الممثل العالمى خواكين فينيكس، بـ جائزة الأوسكار، عن دور في فيلم الـ Joker، الجوكر، ولدى فينيكس رحلة طويلة مع جائزة الأوسكار، ولكنها مليئة بالإخفاقات، ولكنها تغيرت مع آخر حفل للجائزة، حيث ترشح فينيكس للجائزة، 4 مرات في تاريخه الذى بدء في 1982، ولم يفز بها ألا مرة واحدة أمس عن فيلم الجوكر

و ترشح فينيكس لأول مرة للجائزة عام 2001، لـ جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Gladiator، ولم يفز بها، ومن ثم بعدها ترشح لـ جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Walk the Line، عام 2006، وأيضا لم يفز بها، ثم في عام 2013، عن دوره في فيلم The Master، ولم يفز بها أيضا ، لتأتى اللحظة الحاسمة في حياته منذ ساعات، حيث ترشح لـ جائزة أفضل ممثل عن في فيلم الـ Joker، وفاز بها .