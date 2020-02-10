شكرا لقرائتكم خبر عن ميس حمدان تشارك جمهورها تمرين "نط الحبل" من داخل الجيم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة ميس حمدان، فيديواليوم الاثنين على موقع انستجرام وهى تؤدى مجموعة من التدريبات الشاقة وتمرين نط الحبل داخل إحدى صالات التمارين الرياضية، وعلقت "ميس" على التدريبات مداعبة جمهورها: "لمحة عن التمرين اليوم.. كانت مكثفة ولكن في المرة القادمة هكتب لكم الروتين الخاص بالتمرين عشان أن مجهدة من تمرين اليوم".

ومنذ أيام، شاركت الفنانة ميس حمدان متابعيها عبر موقع "انستجرام"، بجلسة تصوير جديدة لها ظهرت بها بفستان باللون الأحمر، لافتة أنها تبحث عن الحب رغم كل ما تعرضت له من أوجاع بسببه، كما أكدت أنها ترفض الزواج بدون حب.



ميس حمدان

وعلقت ميس حمدان علي الصور قائلة :"الحب أحلى حاجه اتخلقت فعليا في الوجود بكل اشكاله ....ولو حتكلم عن الحب بين الراجل و الست فبالنسبة ليه الحب ده بالذات بينعش فؤادي و بيخليني إنسانه محبه للحياه و عايزه اكون احسن و حاجات تانيه كتير".

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وتابعت :"و الحمد لله عشته اكتر من مرة بكل تفاصيله الحلوة و المره ووجعه المؤلم ورغم كل ده لسة بدورعليه بشغف ورافضة اتجوز من غير حب رغم كل محاولات إقناع الناس اللي حوليه إن خلاص مفيش حاجة اسمها حب لكن أنا مصممة إني مش هتجوز غيرعن حب حتى لو حيروح بعدها بيوم بس هو ده تفكيري دلوقتي جايز يتغير بعدين و أنا ماشية على العكاز مثلا ".

وأضافت :"الدنيا مش مستاهله فاستغلو الحب وسخروه ليكو و استمتعو بيه قد متقدرو ..حبو و تحبو لان الحب بيهون كل شىء مهما كان صعب الحب بيدي طاقه ايجابيه تخليك طاير فوق الريح من الاخر كده الحب حيفضل طول عمره مرمغه مش مفهمومه ".