شكرا لقرائتكم خبر عن oscar 2020.. فينيكس وليدجر يحصلان على أفضل ممثل عن الجوكر.. بينهما 11 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منذ ساعات قليلة الممثل العالمي خواكين فينيكس، بـ جائزة الأوسكار، كـ أفضل ممثل عن دوره آرثر فليك في فيلم الجوكر، Joker، الذى حصل بسببه أيضا على جائزة الـ Golden Globes، والـ BAFTA، للعام الجارى عن دوره في نفس الفيلم، وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ الأوسكار الذى يحصل فيها اثنين ممثلين مختلفين، عن جائزة الأوسكار عن نفس الدور.



خواكين فينيكس

حيث حصل الراحل هيث ليدجر على جائزة الأوسكارعام 2009، كـ أفضل ممثل مساعد في فيلم " The Dark Knight"، عن دوره الجوكر، وذلك بعد وفاته بـ حوالى عام، حيث توفى في 22 يناير من عام 2008، وحصل عليها بعدها بـ عام، جنبا إلى حنب مع جائزة الـ Golden Globes، والـ BAFTA، في العام نفسه عن الدور.



هيث ليدجر

وبذلك يكون قد حصل كل من فينيكس وليدجر، على 3 جوائز مماثلة على نفس الدور، الذى قام به الاثنان، والفرق بينهما 11 عاما.

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يذكر أنه وصلت إيرادات فيلم الـ Joker، إلى مليار و 68 مليون و 915 ألف دولار أمريكى، وذلك قبل سحبه من دور العرض حول العالم، وكان قد طرح الفيلم في 2 أكتوبر من العام الماضى.

وكان قد بدأ العمل فى تحطيم الأرقام منذ طرحه فى أكتوبر الماضى، حيث تخطى إيرادات فيلم "Deadpool" الذى حقق 783 مليون دولار، الذى كان يتربع على عرش أعلى الأفلام إيرادات لفئة الكبار فقط.

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

وضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.