هروب 4 أشخاص من مستشفى الأمراض النفسية بالسعودية

كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 02:55 مساءً - نشرت صحيفة ” عكاظ ” السعودية خبرا يفيد بهروب 4 أشخاص مرضى بمستشفى الأمراض النفسية في الطائف بالمملكة العربية السعودية .
وذلك بعد تخطيط طويل من جانبهم فنجحوا من خلاله في تجاوز الإجراءات الأمنية ومغادرة العنابر الداخلية والهروب خارج أسوار المستشفى .
حيث تمكنوا من كسر باب طوارئ الحريق في جناحهم وفروا ثم اتصلوا بذويهم لإبلاغهم عن هروبهم والاحتماء بهم في إشارة إلى سلامة قواهم العقلية .
وصرح ” عبدالهادي الربيعي ” المتحدث بإسم صحة الطائف أن الجهات الأمنية تمكنت من إعادة أحد الهاربين إلى المستشفى .. فيما عاد الثلاثة الآخرون عن طريق أسرهم .
وعن السبب من وراء هروب المرضى الأربعة من المستشفى كشفت التحقيقات أنهم برروا هروبهم بسبب ما وصفوه بالتعب النفسي الناتج عن الملل داخل المستشفى وقلة البرامج الترفيهية التي تعوضهم عن بقائهم بعيدا عن منازلهم وتباعد أوقات زيارة ذويهم .
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