شاهد.. ممثل أمريكي يثير الجدل بفستان نسائي مذهب خلال حفل توزيع الأوسكار

كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 02:55 مساءً - لفت الفنان الأمريكي ” بيلي بورتر” عدسات المصورين وحتى أنظار زملائه من الفنانين والفنانات، بزيه الجديد غير التقليدي الذي اختار ارتداءه على السجادة الحمراء في حفل جوائز الأوسكار.

وارتدى بورتر مساء أمس الأحد في حفل جوائز الأوسكار فستان سهرة نسائيا مستوحى من زي إله الشمس الذهبي.

بورتر ارتدى فستانًا، الجزء الأعلى منه، من الذهب، بينما الجزء الأسفل مزيج درجات البرتقالى وبنى منقوش، حيث اعتاد بورتر، على إثارة الجدل فى الحفلات، كما فعل في “جولدن جلوب”، وفى أوسكار العام الماضى.

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