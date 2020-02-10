بعد خلعها للحجاب .. نجمة ” ذا فويس ” تعلق : ” الفن والحجاب لا يلتقيان “

كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 02:55 مساءً - حلت نجمة برنامج ” ذا فويس ” الفنانة السورية ” بتول بني ” ضيفة في برنامج ” الجمعة في مصر ” المذاع على قناة ” mbc مصر ” .

وتحدثت بتول بني خلال اللقاء عن الانتقادات التي تعرضت لها عقب قرارها بخلع الحجاب وأشارت إلى أن هذا القرار هو قرار شخصي .

وأضافت : ” الفن والحجاب لا يلتقيان .. وما أريد إيصاله من رسالة خاصة بالفن لن يصل بارتدائي للحجاب ” .. وقالت بتول أن هذا الأمر شكلي وأنها بالحجاب أو بدونه لن تتغير وإنها تظل كما هي ومع ذلك فهي لا تقلل من أهمية الحجاب .

وتابعت : ” أنا لست داعية إسلامية أنا مطربة والمطربة بتغني ولو غنت محجبة ما بتظبط .. إن شاء الله مع الأيام ربنا يهدينا .. أنا عندي فن بدي قدمه وأعتبر الفن رسالة ولدي صوت بدي وصله لكل أنحاء العالم ” .

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يذكر أن بتول بني كانت قد شاركت في برنامج ذا فويس عام 2018 وكانت ضمن فريق الفنان اللبناني ” عاصي الحلاني ” .