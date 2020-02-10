نانسي عجرم بـ”قلبي قلبي” تحقق رقمًا قياسياً في وقت قصير

متابعة بتجـــــــــرد: حقق كليب النجمة اللبنانية نانسي عجرم الجديد “قلبي يا قلبي”، الذي أطلقته منذ أسبوع فقط، أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

وتحافظ أغنية “قلبي يا قلبي” على الصدارة في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً عبر موقع “يوتيوب” كما تحتل المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر طلباً من الجمهور في مختلف أرجاء الوطن العربي.

أغنية “قلبي يا قلبي” كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع باسم رزق، استديو جو بارودجيان وميكس وماستر ايلي بربر. والفيديو كليب صورته نانسي عجرم تحت ادارة المخرج رجا نعمة.

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على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم لإحياء حفلتين في مصر في 14 و28 شباط/فبراير الجاري.