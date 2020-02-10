إطلالة النجوم في حفل "الأوسكار".. الأبيض يطغى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطل عشرات النجوم خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020 في نسخته الـ92 التي أقيمت في هوليوود، فجر الإثنين، بعضهم أبهر الملايين الذين يتابعون الحدث الفني الأبرز طوال السنة بأناقته ومظهره الفاتن.

وتسلط "العين الإخبارية" الضوء على إطلالة نجوم الفن خلال توزيع الجائزة الأثمن في عالم السينما.

رينيه زيلويجر





لورا ديرن





سكارلت جوهانسون





كيم كارداشيان





باريس جاكسون





بيلي إيليش





ماريا بيلو ودومينيك كرين





كيت بيكنسيل





ديان كروجر





بيني فيلدشتاين







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ليك بيل





أوبري بلازا





كريستينا ريتشي





جوي كينج





سلمى حايك





ليديا هيرست

جريتا جيرويج





لوسي بوينتون







مايا رودولف





تشارليز ثيرون





ديان لين



