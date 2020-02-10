رامي جمال يجمع نجوم الفن والرياضة في أغنية "سقف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح المطرب والملحن المصري رامي جمال في جمع عدد كبير من نجوم الوسط الفني والرياضي والإعلامي في تصوير كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "سقف". وظهر في الكليب الذي طغت عليه روح البهجة والتفاؤل الفنانون أحمد السقا وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وإسعاد يونس وشيماء سيف ومحمد عبدالرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهنى ونسمة عبدالعزيز ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبدالعزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس وأحمد السعدني.

ومن نجوم الرياضة شارك في تصوير الأغنية عمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وشيكابالا وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبدربه وحسين السيد وحسين الشحات والمصارع السابق كرم جبر.

Advertisements كما ظهر في كليب أغنية "سقف" من نجوم الوسط الإعلامي في مصر إبراهيم فايق وإنجي علي. أغنية "سقّف" من تأليف الشاعر مصطفى حسن وتوزيع توما ولحن بلال سرور. يذكر أن المطرب والملحن رامي جمال أعلن، في نوفمبر الماضي، إصابته بمرض البهاق بعدما ظهرت بقع بيضاء اللون في جسده، عبر حسابه على أنستقرام، وطلب من الجمهور أن يساعده على الاعتزال أو يتقبله كما هو ويقف بجانبه كي يواصل مشواره الفني.

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