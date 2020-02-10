خواكين فينيكس متأثرًا بعد فوزه بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم “الجوكر”

فاز خواكين فينيكس بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم ”الجوكر“ في حفل توزيع جوائز الاوسكار الذي أقيم على مسرح دولبي في لوس انجلوس مساء الأحد وذلك للمرة الأولى في مشواره الفني.

وحصل “فينيكس” على الجائزة عن أدائه المرعب كشخص وحيد منعزل يصبح أحد أشهر أشرار كتب الرسوم المصورة بالعالم “الجوكر”.

وحصد الممثل يواكين فينيكس جائزة “أفضل ممثل” عن فيلم “الجوكر”، متفوقا على ليوناردو دي كابريو، وأنطونيو بانديراس، وآدم درايفر وجوناثان برايس.

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وفي كلمته المؤثرة جدًا، حمل الممثل على الظلم والنظرة الأنانية إلى العالم التي تؤدي إلى تدمير البيئة، مشيراً الى أن الجائزة التي حصل عليها هي فرصة ليكون صوت لمن لا صوت له وذلك قبل أن يوجه تحية إلى شقيقه ريفر وهو ممثل أيضا توفي العام 1993 من جرعة مخدرات زائدة.

ويجسد يواكين فينيكس شخصية الجوكر، حيث وصفه نقاد السينما بأنه أداء عبقري لكنه مرعب حيث يعرض شخصية انطوائية مضطربة عقليًا يجد طريق الشهرة بشكل غير مقصود عبر العنف.

وترتبط شخصية الجوكر بحادث إطلاق نار جماعي في إحدى دور العرض في أورورا بولاية كولورادو في عام 2012 أثناء عرض فيلم ”صعود فارس الظلام“ (ذا دارك نايت رايزز). وعبرت أسر بعض الضحايا عن قلقها بشأن الفيلم الجديد الذي لن يعرض في المجمع السينمائي في أورورا.

نذكر ان “فينيكس” فاز عن هذا الدور في حفل الاوسكار 10 فبراير، وجوائز SAG في 19 يناير، جوائز اختيار النقاد في 12 يناير، غولدن غلوب في 5 يناير.