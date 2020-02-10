أجمل 100 امرأة في العالم.. فنانتان عربيتان بالقائمة ومفاجآت بالمراكز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

احتلت الفنانة المصرية هايدي موسى المركز الـ 70، والنجمة الجزائرية سهيلة بن لشهب المرتبة الـ 97 ضمن القائمة النهائية لأجمل 100 امرأة في العالم لعام 2019 التي أصدرها موقع TOP BEAUTY WORLD.

وخرجت جميع النجمات العربيات اللاتي كن يتنافسن على اللقب من القائمة، فيما تراجعت الجزائرية بن لشهب 18 مركزا بعدما كانت في المرتبة الـ 79، كما ودعت المغربية حنان الخضر القائمة التي كانت ضمن الأسماء المطروحة فيها خلال السنوات الماضية.

ولم يعتمد التصنيف الجديد الذي قام بتقييمه 3 من أشهر أطباء التجميل في لوس أنجلوس تميز الوجه فقط، لذلك؛ تم استبعاد بعض المرشحات وتغيير ترتيب البعض الآخر لعدم تميزهن بجمال الجسد.

وتربعت نجمة "حرب العروش" الممثلة إميليا كلارك في صدارة القائمة، وجاءت آمبر هيرد ثانية، وأليكساندرا دادليو ثالثة، وأنجلينا جولي رابعة، وديبيكا بادكون خامسة، وسيلينا غوميز سادسة.

كما جاءت الفنانة جنيفير لورانس في المرتبة الـ 11، تلتها الممثلة التركية هاندا ارتشيل في المرتبة الـ 12، وأدريانا ليما وفي المرتبة الـ 13، وحلت كيندال جينير في المرتبة الـ 22، وريهانا في المرتبة الـ 23، والتركية توبا بويوكستون في المرتبة الـ 27، وتايلور سويفت في المرتبة الـ 29، ومارغوت روبي في المرتبة الـ 30، وسكارلي جوهانسون في المرتبة الـ 32، وجيسيكا ألبا في المرتبة الـ 54، وأريانا غراندي في المرتبة الـ 59.

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ونالت مونيكا بيلوتشي المرتبة الـ 77، وناعومي سكوت المرتبة الـ 79، وبيونسيه في المرتبة الـ 87، تلتها كيرا نايتلي في المرتبة الـ 88، وحلت الممثلة التركية ديميت اوزديمير في المرتبة الـ 89، وتذيّل القائمة اسم الممثلة التركية نسليهان أتاغول.

وبالعودة إلى هايدي موسى؛ فهي مغنية وفنانة مصرية، تخرجت عام 2018 في كلية الإعلام بجامعة المنصورة، حاصلة على جائزة الميما والديرجست كأفضل مطربة صاعدة لعام 2016. وفي عام 2018 توجت كأفضل مطربة شابة للمرة الثانية في مهرجان الديرجيست. ترعرعت هايدي بدار الأوبرا المصرية ونمت موهبتها بجانب المايسترو سليم سحاب.

ظهرت الفنانة للمرة الأولى على مسرح ستار أكاديمي وبغنائها "أنا كلي ملكك" لشيرين عبد الوهاب، خطفت الأنظار بصوتها المميز ذي الإحساس العالي وحضورها الراقي على المسرح، واستطاعت هايدي أن تحجز مكانا لنفسها، لتصبح من أكثر الطلاب تميزا وشعبية في الموسم الحادي عشر من برنامج ستار أكاديمي. دخلت في المرحلة النهائية للتنافس على لقب ستار أكاديمي.

بينما سهيلة بن لشهب فنانة جزائرية، 25 عاما اشتهرت بغناء كل الطبوع واللغات، شاركت في برنامج الحنجرة الذهبية ألحان وشباب، أراب آيدول، ستار أكاديمي - الموسم الحادي عشر.