فيلم Parasite يحصد 4 جوائز ويحقق الرقم القياسى فى حفل الأوسكار 2020

نجح فيلم Parasite الكوري الجنوبي، في تحقيق رقم قياسي خلال دورات الأوسكار على مدار الـ 92 عاماً، ليصبح أول فيلم أجنبي يفوز بـ4 جوائز في الحفل الذي انتهت فعالياته منذ قليل، من ضمنها جائزة أفضل فيلم سينمائي رئيسي، ليتربع على عرض أكثر الأفلام الأجنبية تحقيقاً للجوائز.
وحقق الفيلم جائزة أفضل سيناريو أصلي، وجائزة أفضل فيلم أجنبي، وجائزة أفضل إخراج لـ بونج جون هو، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم رئيسي بعد منافسة شرسة مع ford v Ferrari - The Irishman - Jojo Rabbit – Joker - Little Women - Marriage Story – 1917 - Once Upon a Time in Hollywood.
وجاءت الجوائز كالتالى ..
Parasite أفضل فيلم
خواكين فينكس أفضل ممثل عن فيلم joker
رينيه زيلويجر أفضل ممثلة عن فيلم judy
براد بيت أفضل ممثل مساعد عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood
لورا ديرن أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Marriage Story
ألتون جون أفضل أغنية عن فيلم Rocketman
بونج جون هو أفضل مخرج عن فيلم Parasite
1917 أفضل مكساج
1917 أفضل تصوير سينمائى
Ford v. Ferrari أفضل مونتاج صوتى
Toy Story 4 أفضل فيلم رسوم متحركة
Jojo Rabbit أفضل سيناريو مقتبس
Parasite أفضل سيناريو أصلى
The Neighbors Widow أفضل فيلم قصير
Little Women أفضل تصميم أزياء
Once Upon a Time in Hollywood أفضل إنتاج
American Factory أفضل فيلم وثائقى
Learning to Skateboard in a Warzon أفضل فيلم وثائقى قصير
Ford v. Ferrari أفضل مونتاج
1917 أفضل مؤثرات بصرية
Bombshell أفضل مكياج وتصفيف شعر
Parasite أفضل فيلم أجنبى
Joker أفضل موسيقى تصويرية
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