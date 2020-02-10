فن ومشاهير

فيلم Parasite يحصد 4 جوائز ويحقق الرقم القياسى فى حفل الأوسكار 2020

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نجح فيلم Parasite الكوري الجنوبي، في تحقيق رقم قياسي خلال دورات الأوسكار على مدار الـ 92 عاماً، ليصبح أول فيلم أجنبي يفوز بـ4 جوائز في الحفل الذي انتهت فعالياته منذ قليل، من ضمنها جائزة أفضل فيلم سينمائي رئيسي، ليتربع على عرض أكثر الأفلام الأجنبية تحقيقاً للجوائز.

وحقق الفيلم جائزة أفضل سيناريو أصلي، وجائزة أفضل فيلم أجنبي، وجائزة أفضل إخراج لـ بونج جون هو، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم رئيسي بعد منافسة شرسة مع ford v Ferrari - The Irishman - Jojo Rabbit – Joker - Little Women - Marriage Story – 1917 - Once Upon a Time in Hollywood.

وجاءت الجوائز كالتالى ..

Parasite أفضل فيلم

خواكين فينكس أفضل ممثل عن فيلم joker

رينيه زيلويجر أفضل ممثلة عن فيلم judy

براد بيت أفضل ممثل مساعد  عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood

لورا ديرن أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Marriage Story

ألتون جون  أفضل أغنية عن فيلم Rocketman

بونج جون هو أفضل مخرج عن فيلم Parasite

1917  أفضل مكساج

1917 أفضل تصوير سينمائى

Ford v. Ferrari  أفضل مونتاج صوتى 

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Toy Story 4 أفضل فيلم رسوم متحركة

Jojo Rabbit  أفضل سيناريو مقتبس

Parasite  أفضل سيناريو أصلى

The Neighbors Widow أفضل فيلم قصير

Little Women أفضل تصميم أزياء

Once Upon a Time in Hollywood  أفضل إنتاج

American Factory  أفضل فيلم وثائقى

Learning to Skateboard in a Warzon أفضل فيلم وثائقى قصير

Ford v. Ferrari أفضل مونتاج

1917 أفضل مؤثرات بصرية

Bombshell أفضل مكياج وتصفيف شعر

Parasite أفضل فيلم أجنبى

Joker أفضل موسيقى تصويرية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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