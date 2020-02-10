كارول سماحة بإطلالة غير تقليدية

نشرت الفنانة كارول سماحة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت كارول سماحة في الصور، بإطلالة غير تقليدية أنثوية، حيث ارتدت بدلة سوداء، وأكملت أنوثتها بارتداء حذاء كعب، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة كارول سماحة مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي: "كنتي كتير رقيقة" - "ما شاء الله عليكي زي القمر" _ بتاخد العقل".

أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة واحدة من أضخم حفلات أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور عدد كبير من مشاهير الفن والمجتمع ولفيف من أسر الشهداء، وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة.

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