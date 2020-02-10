اثارت الاعلامية رضوى الشربينى الجدل من جديد عبرحسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر" . وكتبت رضوى الشربينى قائلة: " فى ناس زى القهوة .. دلقهم خير" وتفاعل عدد كبير من رواد تويتر وجاءت أبرز التغريدات: ايه كلام التكاتك ده، كلامك حكم يا رضوى، تتدلق و نعمل وحدة جديدة، على رأيك يروح وش ويجى وش تانى. Advertisements يذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة. قد يهمك ايضاً: مينا مسعود يثير الجدل بفيديو لـرضوى الشربينى تعرفوا على المذيعة رضوى الشربيني "عدوة الرجل"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رضوى الشربينى تثير الجدل على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.