رامي جمال يقترب من 800 ألف مشاهدة بـ" سقف"

اقترب كليب أغنية "سقف" للمطرب رامي جمال، عبر قناته الخاصة بموقع يوتيوب، من تحقيق 800 ألف مشاهدة

وشارك في الكليب عدد من نجوم الفن ومن بينهم الفنان أحمد السقا، والفنان عمرو يوسف، وحمدي الميرغني، وأوس أوس، والإعلامية إسعاد يونس، وأحمد صلاح السعدني، والفنانة شيماء سيف، والمطرب هشام عباس، وهنادي مهنا، خالد عليش، محمد عبدالرحمن، أكرم حسني، حسن الرداد، مي عمر، حمادة هلال، هشام ماجد، أحمد فهمي، نشوى مصطفى، ولاعبي كرة القدم رمضان صبحي، شيكابالا، والفنان سليمان عيد، حميد الشاعري، عمرو سعد، كرم جابر، محمد أنور، إنجي علي، إيمان العاصي، وغيرهم من النجوم.

"سقف" واحدة من أغاني ألبوم "أنا لوحدي" الذي يعد التعاون الرابع الذي يجمع بين رامي جمال و"نجوم ريكوردز".

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