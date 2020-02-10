أحمد السقا يهنئ رامى جمال على أغنيته الجديدة

نشر الفنان أحمد السقا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، مقطع فيديو من كليب لأغنية سقف للفنان رامى جمال.

وعلق الفنان أحمد السقا على الصورة قائلا: "و اوعى توقف'مبروك لحبيبي الفنان رامي جمال على الأغنية الجميلة دي".



وقام المطرب رامى جمال بالرد عليه: "الله يبارك فيك ويوفقك يارب".

ونال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهورة وجاءت أبرز التعليقات :

جميله اوى بجد ومبهجه????????

حلوه اووى منور يا سقا???? ♥ ️???? ♥ ️

جاااااامده اوي وروحكم فيها حلوه اوي

و يذكر ان اغنية " سقف " من كلمات مصطفى حسين و الحان بلال سرور و توزيع توما و الاغنية ضمن اغانى البومه الجديد " انا لوحدى "

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وظهر في الكليب كل من أحمد السقا، إسعاد يونس، عمرو يوسف، هشام جمال، حمدي الميرغني، حسن الرداد، علي ربيع، محمد أوس أوس، شيماء سيف، محمد عبد الرحمن، الشيف علاء الشربيني، عمرو سعد، هنادي مهني، أحمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، كريم عبد العزيز، حمادة هلال، أكرم حسني، هشام عباس، نسمة عبد العزيز، ومن نجوم الرياضة شيكابالا، عمرو السولية، طارق حامد، رمضان صبحي، أحمد الشيخ، محمود علاء، حسني عبد ربه، حسين السيد، حسين الشحات، بجانب عدد من الإعلامين مثل إنجي علي، إبراهيم فايق، هاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن، والملحن بلال سرور، والموزع توما.

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