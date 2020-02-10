الجوكر يتصدر تويتر بعد حصد جائزتين اوسكار 2020

القاهرة – لايف ستايل
تصدر هاشتاج " الجوكر" موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر بعد فوز خواكين فينيكس بجائزة أوسكار أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز الأوسكار فى دورته الـ 92 الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية في مسرح دولبي بلوس أنجلوس.
وتعد هذه المرة الثانية التى تحقق فيها شخصية الجوكر جائزة الأوسكار، بعد أن حصل الممثل الأسترالي الراحل هيث ليدجر على جائزة أفضل ممثل عن دور الجوكر في فيلم "باتمان دارك نايت" عام 2008.
والجدير بالذكر ان هذه اول مرة التى يفوز بها خواكين فينيكس بجائزة الاوسكار و لكن سبق و تم ترشيحه لها سابقا 3 مرات
ومن ناحية اخرى فاز فيلم " الجوكر" بجائزة اوسكار افضل موسيقى تصويرية في حفل توزيع جوائز الاوسكار فى دورته الــ 92 الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية في مسرح دولبي بلوس انجلوس.
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