حازم إيهاب يكشف عن تفاصيل دوره في "حكايات بنات 4"

يواصل الفنان الشاب حازم إيهاب، تصوير مسلسله الجديد "حكايات بنات 4"، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكشف "حازم" عن شخصيته، حيث إنه يجسد شخصية "أدهم"، وهو شقيق إحدي بطلات "حكايات بنات".

وأضاف "إيهاب" أن الشخصية التي يجسدها فى "حكايات بنات" قريبة من شخصيته الحقيقية، مشيرًا إلى أن ماجذبه للمشاركة فى هذا العمل أن العمل شبابي وبه تفاصيل جديدة ومختلفة.

يشار إلى أن "حكايات بنات ٤"، بطولة كل من هند عبد الحليم، وأسماء جلال، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، حازم إيهاب، وعدد أخر من النجوم، ومن إخراج مصطفى أبو سيف وإنتاج طارق الجنايني.

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