نانسي عجرم تشارك الجمهور أحدث صورها "بدون ماكياج"

تتواصل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مع الجمهور وتشاركهم بأحدث أخبارها الفنية ويومياتها، عبر حساباتها الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

ونشرت عجرم، عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام، صورة جديدة لها، تم التقطها بطريقة "السيلفي"، وظهرت فيها مرتدية ملابس كاجوال، وبدون ماكياج، فيما علقت عليها كاتبة: "آمن بصورتك".

على صعيد آخر، طرحت نانسي عجرم، مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "قلبي يا قلبي"، وهي من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق.

وجدير بالذكر أن فيلا عجرم، في نيو سهيلة بلبنان، كانت قد تعرضت للاقتحام، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، بغرض السرقة.

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ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، فقد تمكن السارق من التسلل ليلاً الى داخل المنزل حاملا مسدسه الذي تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم فأشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

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