آمال ماهر تعود من باريس بعد تصوير "ماتسبنيش"

القاهرة - لايف ستايل
انتهت الفنانة آمال ماهر، من تصوير أحدث أغانيها "ماتسبنيش"، في العاصمة الفرنسية "باريس"، والمقرر طرحها خلال الأيام المُقبلة تزامنًا مع عيد الحب.
الفيديو كليب تم تصويره خلال عدة أيام، مع المخرج نيهات أوداباسي.
ومن جهة أخرى تواصل الفنانة آمال ماهر استعداداتها لحفل "ليلة عيد الحب"، الذي يُقام يوم الجمعة 14 فبراير 2020 في مسرح "ماركي" بالقاهرة الجديدة بمشاركة الفنان تامر عاشور والفنان ماجد المهندس.
يُذكر أن أخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في يناير ٢٠١٩ بعنوان "أصل الإحساس" من إنتاج شركة "فيولين"، وضم ١٦ أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تامر حسين، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، نادر عبدالله، أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى، خالد عز، تامر علي، تامر عاشور، محمد النادي، مدين، ياسر ماجد، كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين، منهم الموزع الموسيقي العالمي AR Rahman الحائز على جائزة أوسكار، و Taskin Sabah و Ismail Tunçbilek و Luis Robisco وطارق مدكور ونادر حمدي وتميم وهادي شرارة ونابلسي.
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