تعرف على حقيقة وفاة نجمة ستار أكاديمي ريم غزالي

بعدما خضعت لجراحةٍ دقيقةٍ في الرأس قبل أشهرٍ، ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر مغلوط حول وفاة نجمة ستار أكاديمي ريم غزالي.

وفي التفاصيل، نفت الفنانة ريم غزالي شائعة وفاتها الّتي أطلقتها صفحة فنيّة جزائريّة على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعدما بدأ عددٌ كبيرٌ من روّاد الإنترنت بنعي الفنانة بحزن.

واختارت ريم غزالي إعادة نشر الخبر مع عبارة “حسدونا في المرض وقتلونا” على حسابها الرسمي على تطبيق الصور إنستغرام، وتابعت قائلةً:

“حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، إنها النفوس المريضة، تروّج للشائعات من أجل الحصول على عدد كبير من علامات الإعجاب، من دون مراعاة لقلق العائلة والأحباب”.

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