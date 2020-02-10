عرض "الكنز 1" على "روتانا سينما" للمرة الأولى على شاشة التلفزيون الثلاثاء

تعرض قناة "روتانا سينما" الجزء الأول من فيلم "الكنز" في أول عرض على شاشة التلفزيون، و يُعرض الفيلم يوم الثلاثاء المقبل11 فبراير 2020، الساعة 10 مساء على "روتانا سينما".

فيلم "الكنز" من بطولة محمد رمضان، ومحمد سعد، وهند صبري، وروبي، ومجموعة كبيرة من النجوم.

وتدور أحداثه في أربعة عصور مختلفة، هي العباسي، والعثماني، والفرعوني، وفي السبعينيات، إذ تنتقل الأحداث بشأن فساد وسطوة بعض رجال الدين عبر العصور على السلطة، والتعاملات المزيفة والسيئة مع الشعب، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج شريف عرفة، من إنتاج وليد صبري.

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