عمرو سعد يشيد بأداء ابنه في فيلم "صندوق الدنيا"

هنأ الفنان عمرو سعد، ابنه رابي سعد على فيلمه القادم “صندوق الدنيا” الذي من المقرر طرحه في دور العرض هذا الشهر، مشيدًا بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها ابنه.

ونشر عمرو صورة لابنه وعلق عليها قائلًا: “بيقولوا الواد عامل شغل عالي في الفيلم، مبروك رابي عمرو سعد وبالتوفيق والنجاح لكل نجوم الفيلم والمخرج عماد البهات والمنتج عمرو القاضي”.

ويشارك رابي في الفيلم بجانب عدد كبير من النجوم مثل رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وصلاح عبد الله، وباسم سمرة، وعمرو القاضي، وعلاء مرسي، ويضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات ومن إنتاج شركة “Kemet Film Production”.

وفي سياق مختلف، تعاقد سعد مع المنتجة سارة الطباخ على ادارة أعماله في الفترة المقبلة، ووعد الجمهور بالعديم من التغييرات والمفاجآت في الفترة القادمة.

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