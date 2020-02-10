تعرف على أبرز ترشيحات جوائز الأوسكار

تتجه أنظار عشاق السينما العالمية إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار منتصف ليل الغد، ورصد موقع "يو إس إيه توداي" الأميركي أبرز ترشيحات الأوسكار هذا العام، حيث جاء على رأسهم خواكين فينيكس الذى ينافس على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الجوكر"، وآل باتشينو الذى ينافس على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "الأيرلندي"، وتوم هانكس الذى ينافس هذا العام لأول مرة عن فئة أفضل ممثل مساعد، وليوناردو دي كابريو الذى ينافس على فئة أفضل ممثل رئيسي عن فيلم "حدث ذات مرة في هوليوود".

ووفقا للموقع الأمريكي، تلقت أيضا تشارليز ثيرون هذا العام ترشيحاً عن فئة أفضل ممثلة رئيسية بفضل دورها في فيلم "القنبلة"، بينما يتنافس الممثل براد بيت على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "حدث ذات مرة في هوليوود"، ويتنافس أنتوني هوبكنز على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الباباوان"، بجانب ذلك يتنافس المخرج مارتن سكورسيزي هذا العام على فئة أفضل مخرج عن فيلم "الأيرلندي"، ويتنافس المخرج كوينتن تارانتينو هذا العام عن فيلم "حدث ذات مرة في هوليوود" على جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أيضا.

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