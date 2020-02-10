بريهان الحريري ترد على تميم يونس في "سلامونيلا" بـ"ليمون بالنعناع"

قررت بيريهان الحريري ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، الرد على أغنية “سلامونيلا” التي أطلقها تميم يونس وحققت صدى واسعا بين الشباب بسبب اختلاف ألحانها وفكرتها الخارجة عن الصندوق، وزوايا التصوير غير التقليدية.

وجاءت أغنية “شيجلة” أو عشان كدا قولت لأ، بنفس ألحان “سلامونيلا” أو عشان تبقي تقولي لاء، على نفس مقاطعها وخاصة في بداية الأغنية، وهي من كلمات سهيلة عيسى ومن إخراج محمد عيسى.

وظهرت بيري في اللقطة الأولى من الكليب وهي تمسك في يدها “لاتيه”، كما كما كان يقول تميم في الأغنية على الفتاة التي رآها، وفي أغنية “شيجلة” تناولت الفكرة ذاتها ولكن الشاب كان يمسك في يده “عصير ليمون بالنعناع”.

واحتوت الأغنيتان على مشاجرة في الفيديو، وتوجيه الكلام للطرف الآخر بطريقة تحتوى على نسبة من العنف، كما أن كلا من السلامونيلا والشيجلة هي أمراض تتفشى في الجسم.

وأغنية “شيجلة” كانت بتعاون بيريهان مع شركة Dash Call Productions، وديكور هشام السروري، مونتاج سيف عبد الرؤوف، تمثيل عبد الرحمن عيسى، عبد الله شاكر، روان الغنيمي، مروة عمار، مدير الإنتاج شريف دويدار.

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وبيري هي أبنة الراحل من زوجته الفنانة المغربية الجنسية رشيدة رحموني، ودرست بيري الهندسة الصوتية والأداء المسرحي في بيطانيا، وعملت كمُديرة إنتاج في إنجلترا، وبعد أن انتهت من دراستها هناك عاجت إلى مصر لتعمل في مجال تلك الدراسة.

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