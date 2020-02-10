ليلي غفران تستعد لطرح "يا مساء اللوز"من إخراج محمد أنيس

تستعد الفنانة "ليلي غفران" لتصوير كليب جديد بعنوان "يا مساء اللوز" حيث يشهد الكليب أول تعاون مع شركة "ڤيغن غروب" وتم توقيع العقد مع المهندس"حازم چاهين" الراعي الرسمي للكليب. من المقرر أن يتم تصوير كليب "يا مساء اللوز" في مصر بفكره جديده عن ما قدمته من قبل في أعمالها السابقة حيث أنه أول تعاون مع المخرج المتميز "محمد أنيس" والأغنية من كلمات "إيهاب عبد العظيم، ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع أحمد شعتوت. قد يهمك ايضاً: رامى جمال يطرح كليب "سقف" من ألبومه الجديد "أنا لوحدي" رويدا عطية تستعد لطرح كليب أغنيتها الجديدة "حدا تانى"

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