شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق صادم للموزع الموسيقى أحمد إبراهيم على طلاق أصالة وطارق العريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، زوج المطربة أنغام، لأول مرة، على طلاق المطربة أصالة من زوجها المخرج، طارق العريان، قائلا فى تصريحات غريبة له :"لا أعرف إذا كان حدث انفصال فعلا وليست لدي معلومة مؤكدة عن الموضوع لأني لم أتابعه".

وقال إبراهيم فى تصريحات تليفزيونية له :"لا أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل، ومن سينفصل عن من، ومن سيعود لمن بعد الانفصال، وسيأتي وقت تجمع الجميع صورة واحدة في الدنيا الصغيرة ".

وأكد أحمد إبراهيم، أنه يكن كل الاحترام لأصالة، ويراها فنانة كبيرة، وأنه يراعي "العشرة" التي جمعته بالآخرين، قائلا: "نحن في مصر نراعي العيش والملح جدا... وأنا أراعي العيش والملح الذي بيني وبين أي أحد، حتى لو كانت هناك تصريحات مستفزة حتى اليوم، وعلى فكرة هناك أسرار كتيرة لا أبوح بها، ومن الممكن لو قلتها ستكون محرجة لناس كتيرة، هناك ناس من الممكن أن تدعي إنهم غير مهتمين أو ليسوا في الصورة ولكن ما حدث هو العكس تماما".

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وعاتب إبراهيم أصالة بسبب كلامها عنهم علي الملأ رغم انه كان من الأفضل التحدث معه فقط بدعوى صداقتهما، مؤكدة أنه ليس لديه موقف من أحد وبالمثل زوجته الفنانة أنغام.

ومن ناحية أخرى أكد أن النجمة سميرة سعيد تحاول تقريب وجهات النظر بين أصالة وأنغام مؤخرا وأجرت عدة اتصالات بين جميع الأطراف.