شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تعود من فرنسا بعد تصوير أحدث أغنياتها "ماتسبنيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الفنانة آمال ماهر من العاصمة الفرنسية باريس بعد انتهائها من تصوير أحدث أغنياتها بعنوان "ماتسبنيش" والمقرر طرحها خلال الأيام القادمة تزامناً مع عيد الحب وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية خلال عدة أيام مع المخرج العالمي "نيهات أوداباسي".

ومن جهة أخرى تواصل الفنانة آمال ماهر استعداداتها لحفل "ليلة عيد الحب" الذي سيقام يوم الجمعة القادم 14 فبراير 2020 بالقاهرة الجديدة بمشاركة الفنان تامر عاشور و الفنان ماجد المهندس.

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يذكر ان أخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في يناير ٢٠١٩ بعنوان "أصل الأحساس" من إنتاج شركة "فيولين" ، وضم ١٦ أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين – ياسر ماجد، كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين منهم الموزع الموسيقي العالمي .

وكانت قد أحيت النجمة آمال ماهر حفلاً غنائيًا كبيرًا على مسرح المنارة بالقاهرة الجديدة، وقدمت آمال أغانى، "اتقى ربنا فيا" و"دارت الأيام" لأم كلثوم و"بداية بدايتك" و"ما خلاص " و"رايح بيا فين" و"آه لو قابلتك" لوردة للمرة الأولى، و"أنا بعشق الغنا قدام عنيك" التى أهدتها لروح خالد البكرى، و"مالى بالأحزان" و"يا عينى عليكى يا طيبة"، "أدينى فرصة".