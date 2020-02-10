Brad pitt وسر توجيه الشكر لـ ليوناردو ديكابريو بعد تتويجه بأول اوسكار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - براد بيت يتوج بجائزة الأوسكار، عنوان طال انتظاره، وذلك بعدما تمكن نجم هوليود Brad Pitt من تسلم أول جائزة في مشواره السينمائي الذى قدم فيه العديد من الأدوار الهامة وترشح لجوائز عديدة طوال مسيرته إلا أنه لم ينل أي واحدة علي أي دور لعبه رغم ثناء الجمهور والنقاد.
النجم براد بيت الذي ارتبط طوال الفترة الماضية بأخبار وتقارير تفيد بعودته إلي جينيفر انيستون، وذلك بعد انفصاله عن زوجته انجيلينا جولي في وقت سابق، يبدو أنه ركز علي حدث واحد وهو العمل بجد فقط، ليرد علي الجميع بنيل أول جائزة في مشواره الفني الذى يمتد لسنوات.
براد بيت الذى نال جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم ONCE upon a time in Hollywood، للمخرج تارانتينو حرص علي توجيه الشكر لمخرج العمل علي تعاونه معه بالإضافة إلي ثناءه الكبير علي النجم ليوناردو دي كابريو بطل الفيلم، وذلك بعدما اشتركا معاً للمرة الأولي في مشوراهما، وهو الأمر الذي يبدو أنه كان تميمة حظ براد بيت، وبالتالي فور استلامه الجائزة حرص علي احتضان دي كابريو، مثلما حدث في وقت سابق حين أدلي بتصريحات صحفية أكد فيها أن ليوناردو ساعده بشكل كبير وأنه لا يستغرب محبة زملاءه له بعدما شاهد حرصه علي كافة النجوم من حوله خلال أعماله الفنية.
جدير بالذكر أن النجم براد بيت بهذا التتويج تساوي مع ليوناردو نفسه الذي لم يحصل طوال مشوراه الفني سوي عن دور وحيد توج به خلال مسيرته الفنية أيضاً رغم ترشيحه في مناسبات عديدة خلال مشواره الفني.
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