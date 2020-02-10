شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو حسن شاكوش مع أحمد حلمى يتصدر تريند "يوتيوب" بـ320 ألف مشاهدة فى يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فيديو غناء النجم أحمد حلمي أغنية "بنت الجيران" مع فنان المهرجانات حسن شاكوش، تريند موقع "يوتيوب"، حيث وصل إلى حوالي 320 ألف مشاهدة فى يومين، ونشر شاكوش الفيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا:" الحمدلله تريند ٣ أنا والنجم الكبير أحمد حلمي".

وكان مطرب المهرجانات الشعبى حسن شاكوش، صرح مؤخرا لـ"الخليج 365"، إنه أهدى أغنية "بنت الجيران" للنجمة منى زكى، مشيرا إلى أنه يعشقها ويحب فنها، لذلك قرر أن يهدى تلك الأغنية لها، كما عبرعن سعادته عندما ردت منى زكى عليه ووجهت الشكر له عبر خاصة "الاستورى" بـ انستجرام، قائلة: "شكرا يا حسن أوى، أنا كمان بحب أغانيك وصوتك والأغنية دى أحلى هدية.. شكرا يا أبو على كل الشكر".

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حسن شاكوش

تفوقت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، على أغانى لنجوم عالميين بعد تواجدها بالمركز الثانى لاكثر الأغانى استماعا على مستوى العالم فى تطبيق الأغانى الشهير"ساوند كلاود"، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الحالى فقط، ونشر إيلون ماسك عملاق التكنولوجيا الرئيس التنفيذى لشركة SpaceX للفضاء، ترتيب الأغانى، معلقا عليها " أسخن 8 أغانى على ساوند كلاود".

وحصل حسن شاكوش على درع يوتيوب الذهبى وذلك بعد تخطى عدد مشتركى قناته على يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام" يحتفل بهذه المناسبة، وكتب تعليقا على الصورة "الحمد لله تم وصول درع المليون مشترك أحلى مفاجأة".

وكانت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش ومعه عدد من المطربين، قد حققت نجاحا كبيرا، وأصبحت منتشرة فى أوساط الشباب بشدة، ويتم طلبها خصيصاً فى الأفراح والمناسبات والسهرات، وتجاوز عدد مشاهدتها 63 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.