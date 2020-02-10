شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عروض مسرحية فى اليوم الثانى لأيام القاهرة الدولى للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أربعة عروض مسرحية يشاهدها الجمهور المصري والعربي ضمن فعاليات اليوم الإثنين 10 فبراير والثالث لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في نسخته الثالثة برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، والذي يعقد في الفترة من 8 وحتى 12 فبرايرالحالي على مسارح الهناجر وسينما الهناجر وقاعة صلاح جاهين بمشاركة 16 عرضا مسرحيا و 15 دولة.

حيث يقدم في الرابعة والنصف عصرا بقاعة صلاح جاهين العرض الليبي " الكناس " ، يعقبه في السادسة على مسرح الهناجر العرض التونسي " تلاشي"، وفي السابعة يلتقي الجمهور في سينما الهناجر لمشاهدة عرض الحكواتي الفرنسي “Le grand cœur du monde"، ويشاهد الجمهور على مسرح الهناجر عرض كوت ديفوار “ SSSLLL"في الثامنة مساء .

يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، واختيرالفنان القدير صلاح السعدني شخصية المهرجان، وتحل روسيا ضيف شرف، ويشارك به 16 عرض مسرحي و15 دولة وتعقد ورشا موازية للفرنسي فرانسوا كيليكا ومن كوت دي فوار لوندري آمون، إضافة لمسابقة للكتابة المسرحية ويكرم المهرجان رائد السيكو دراما الفنان القدير محيي اسماعيل في حفل الختام .

يذكر أن المهرجان كرم فى دورتيه السابقتين الفنانين سيد رجب وصفية العمرى، وكرم مجموعة كبيرة من رموز المسرح العربى منهم الدكتور عبد الكريم برشيد من المغرب وجواد الأسدى من العراق، وكرم أسماء الراحلين نور الشريف والدكتورة نهاد صليحة وغيرهم، وشارك فى الدورات السابقة من الدول العربية والأجنبية الأردن وفلسطين والسعودية وفرنسا وليبيا وغيرها.